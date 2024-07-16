Вадим Евсеев ответил на вопрос о своём будущем в качестве главного тренера

Бывший главный тренер «Уфы» и «Факела» Вадим Евсеев заявил, что рассматривает варианты продолжения своей карьеры.

«Главное, чтобы было предложение. Вот и всё. Я в поиске, рассматриваю имеющиеся на руках варианты с работой. Несколько лет назад я пошёл в «Шинник», который тогда играл во Второй лиге, хотя работать в этом дивизионе никому не интересно.

Вывел команду в Первую лигу, и сразу выстроилась очередь из людей, которые хотели потренировать команду. Если ты хорошо работаешь, то тебя заметят. Так и получилось в моём случае», – приводит слова Евсеева Metaratings.

Последним местом работы Вадима Евсеева была краснодарская «Кубань». 48-летний специалист возглавил клуб в сентябре 2023 года и покинул в апреле 2024 года. Также специалист работал в качестве главного тренера в «Факеле», «Шиннике», «Уфе», «СКА-Хабаровск» и в «Амкаре».