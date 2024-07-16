Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алексей Миранчук близок к тому, чтобы стать игроком «Атланты Юнайтед» — Фабрицио Романо

«Атланта Юнайтед» сделала новое предложение итальянской «Аталанте» о трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, стороны ведут переговоры и имеют все шансы завершить переход Миранчука уже в ближайшее время.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В прошедшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.