Игрок «Акрона» Галоян: в новом сезоне РПЛ «автобус» у своих ворот парковать не будем

Полузащитник «Акрона» Артур Галоян ответил на вопрос, в какой футбол тольяттинский клуб планирует играть в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Реально ли будет «Акрону» бороться за место в десятке сильнейших, а не за выживание?

— Тяжело сказать. Только сам сезон покажет. Мы будем стараться выгрызать каждый матч — это точно.

— В какой футбол будет играть команда?

— Точно не в оборонительный. «Автобус» у своих ворот парковать не будем, этого можете не ждать, — приводит слова Галояна «РБ Спорт».

Чемпионат России по футболу сезона-2024/2025 начнётся 20 июля матчем 1-го тура между московским «Локомотивом» и «Акроном» из Тольятти. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

«Акрон» занял третье место в минувшем сезоне Мелбет Первой лиги.