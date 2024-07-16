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Эдуард Сперцян: Мхитарян рассчитывает на меня как на лидера сборной Армении

Эдуард Сперцян: Мхитарян рассчитывает на меня как на лидера сборной Армении
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Атакующий полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о взаимодействии с партнёром по национальной команде Генрихом Мхитаряном, выступающим за «Интер».

«Мы много о чём разговариваем с Мхитаряном. Часто общаемся, но темы диалога останутся между нами. Он видит меня лидером сборной Армении. Говорит, что я делаю правильно, а что нет. Конечно, он рассчитывает на меня как на лидера, помогает и подсказывает мне, что делать», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Сперцян дебютировал в сборной Армении в 2021 году. За этот период он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. В этих встречах 24-летний футболист получил шесть жёлтых карточек.

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