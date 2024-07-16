«Акрон» объявил о переходе защитника солигорского «Шахтёра» Никиты Баранка

21-летний белорусский защитник Никита Баранок подписал контракт с «Акроном», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Ранее Баранок выступал за солигорский «Шахтёр», куда перешёл в январе 2023 года из «Витебска». На счету центрального защитника 33 матча в составе клуба из Солигорска, в которых он не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баранка в € 250 тыс.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

Чемпионат России по футболу сезона-2024/2025 начнётся 20 июля матчем 1-го тура между московским «Локомотивом» и «Акроном» из Тольятти. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.