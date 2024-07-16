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«Спартак» получил отказ от 27-летнего нападающего «Фламенго» Педро — Касагранде

«Спартак» получил отказ от 27-летнего нападающего «Фламенго» Педро — Касагранде
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«Спартак» связывался с представителями 27-летнего нападающего «Фламенго» Педро, однако они ответили, что бразильский футболист не заинтересован в переходе в московский клуб. Об этом сообщает Planeta do Fuetbol со ссылкой на журналиста Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

Педро выступает за «Фламенго» с 2020 года. За этот период 27-летний нападающий принял участие в 251 матче во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 30 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

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