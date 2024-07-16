«Спартак» выбирает между вратарями Заболотным и Довбней — источник

«Спартаку» предложено подписать вратаря «Сочи» Николая Заболотного, которого его клуб готов отпустить бесплатно. Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, красно-белые склоняются к тому, чтобы вместо подписания Заболотного оформить переход другого голкипера — Александра Довбни, которому уже поступило предложение от «Спартака».

37-летний Александр Довбня прошлый сезон провёл в ярославском «Шиннике», контракт с которым у него истёк 1 июля. Ранее он также играл за московское «Торпедо». «СКА-Хабаровск», «Ротор» и «Оренбург». На счету голкипера 33 матча в минувшем сезоне Первой лиги, в 11 из которых он оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Ориентировочная трансферная стоимость Довбни, по версии Transfermarkt, —€ 50 тыс.

34-летний Николай Заболотный играет за «Сочи» с лета 2018 года. В минувшем сезоне вратарь отыграл 21 один матч во всех турнирах, отметившись пятью «сухими» играми. Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца июня 2025 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Заболотного составляет € 250 тыс.