«Грусть и разочарование». Беллингем высказался о поражении сборной Англии в финале Евро

Атакующий полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем в своей социальной сети опубликовал сообщение, в котором поделился эмоциями после поражения «трёх львов» в финале Евро-2024 с Англией (2:1).

«Всё ещё пытаюсь переварить финал, но главные чувства — это грусть и разочарование. Дело в том, что мы вышли играть против великого соперника, но не смогли [победить]. Больно из-за того, что мы были так близки к истории и всё же не смогли порадовать английских болельщиков, которые поддерживали нас в тяжёлые и радостные моменты турнира. Мы можем только поднять руки и извиниться за это…

Я уверен, что последствия будут масштабными, но, пожалуйста, поймите, что каждый из футболистов и членов персонала отдали абсолютно всё, чтобы воплотить наши мечты в реальность. Я искренне верю, что эта команда, используя этот душераздирающий опыт и обладая потенциалом, сможет преступить черту и когда-нибудь вернуть золото в Англию. А пока что оставайтесь с нами, ребята, и поддерживайте, как вы делали это раньше», — написал Беллингем.

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