Фото: Килиан Мбаппе у своего места в раздевалке мадридского «Реала»

Мадридский «Реал» опубликовал фото нападающего Килиана Мбаппе рядом со своим местом в раздевалке клуба.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошла торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале», в ходе которой игрок подписал контракт, а также дал свою первую пресс-конференцию в качестве футболиста «Королевского клуба».

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: