«Химки» объявили о подписании защитника Седрика Гогуа

30-летний ивуарийский центральный защитник Седрик Гогуа пополнил состав «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба в официальном телеграм-канале.

«Добро пожаловать в красно-чёрную семью!» — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги Седрик Гогуа провёл 11 матчей в составе «Шинника». Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта ивуарийского защитника с ярославским клубом завершился 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.