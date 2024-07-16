«Краснодар» объявил о продлении контракта с Кевином Ленини до 2027 года

«Краснодар» объявил о продлении контракта с 27-летним опорным полузащитником Кевином Ленини до 30 июня 2027 года.

Ленини перешёл в «Краснодар» осенью 2022 года из португальского «Шавиша». За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 20 матчей во всех соревнованиях, в которых он забил один гол и сделал один ассист. В общей сложности Ленини провёл 761 минуту на поле. В этих встречах футболист получил две жёлтые карточки.

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