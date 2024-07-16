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«Зенит» и ЦСКА заинтересованы в подписании хавбека «Атлетико Минейро» Сарачо — Конур

«Зенит» и ЦСКА заинтересованы в подписании хавбека «Атлетико Минейро» Сарачо — Конур
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«Зенит» и ЦСКА заинтересованы в подписании хавбека «Атлетико Минейро» Матиаса Сарачо. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, российские клубы привлекла игра 26-летнего атакующего полузащитника, который также может сыграть на правом фланге атаки и в центре поля. При этом сообщается, что «Атлетико Минейро» собирается начать переговоры о продлении контракта, который истекает в конце 2025 года, до конца сезона-2027/2028.

Сарачо в этом году провёл 22 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голам и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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