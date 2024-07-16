Станислав Черчесов высказался о победе сборной Испании на чемпионате Европы

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о финале чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1.

«Я чуть болел за Англию – хотел интриги. Но Испания играла стабильно, почти всегда одним составом. Они создали больше всех моментов, больше всех забили, больше всех мячей отобрали на чужой половине. Очень заслуженное чемпионство», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в составе сборной Испании голами отметились вингер Нико Уильямс и нападающий Микель Оярсабаль. Единственный гол английской национальной команды с передачи Джуда Беллингема забил атакующий полузащитник Коул Палмер.

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: