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Мостовой: как Евро может быть неинтересен? Турнир понравился, а мои прогнозы сбылись

Мостовой: как Евро может быть неинтересен? Турнир понравился, а мои прогнозы сбылись
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Бывший российский футболист Александр Мостовой подвёл итоги завершившегося Евро-2024.

«Мнения о Евро были разные, но у меня оно не менялось. Я знал, что будут сюрпризы, интриги, а в финале будет Испания. Многие говорили, что и чемпионат мира был неинтересным. Как такое может быть неинтересно?

Мне понравился турнир, а мои прогнозы сбылись — это поразило. Я даже сказал, что сборная Испании выиграет в финале со счётом 2:1. Вдвойне приятно, что чемпионом стала Испания — команда, за которую я болел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале обыграла Англию со счётом 2:1. Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.

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