Нападающий «Спартака» Мелёшин заявил о готовности заменить Соболева в случае его ухода

20-летний форвард «Спартака» Павел Мелёшин ответил на вопрос, готов ли он заменить нападающего красно-белых Александра Соболева в случае его ухода из московского клуба. Напомним, ранее появлялась информация, что Соболев может перейти в санкт-петербургский «Зенит».

«Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени. Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня ещё много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция — это очень хорошо. Так что поживём — увидим», — приводит слова Мелёшина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Мелёшин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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