Широков: сумма трансфера за Илича в «Зенит» не говорит о том, что он сразу начнёт творить

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением относительно целесообразности покупки 23-летнего хавбека «Торино» Ивана Илича за большие деньги. Ранее появлялась информация, что сине-бело-голубые могут заплатить за игрока € 25 млн.

— Оправданная сумма в € 25 млн за Илича или нет — покажет результат. Если он будет показывать игру, достойную этой суммы, наверное, оправданно. Сумма не говорит о том, что игрок возьмёт и сразу начнёт творить.

— Такая сумма несёт за собой определённые ожидания от игрока.

— Мне кажется, от любого игрока, который переходит из Италии, независимо от суммы, будут ждать результата. Мы считаем, что там априори лучше, хотя это далеко не так. Поэтому всегда будут ждать каких-то волшебных действий. Возможно, сумма будет добавлять немного давления, но не на Илича. Если сразу у него не пойдёт, то будут говорить. Тут вопрос — как он будет реагировать, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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