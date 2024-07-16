Станислав Черчесов сравнил сборную Испании на Евро-2024 с Испанией на ЧМ-2018

Отечественный специалист Станислав Черчесов сравнил сборную Испании на Евро-2024 с командой образца 2018 года. Черчесов возглавлял сборную России ЧМ-2018, которая на стадии 1/8 финала обыграла испанцев со счётом 1:1, 3:4 пен.

«Де ла Фуэнте, конечно, молодец. Мы его давно знаем. По юношам он ещё против наших играл. У него большой опыт работы именно со сборной. У Наггельсмана и Спаллетти этого турнирного опыта не было, что им не помогло. Сейчас они его получили и в следующий раз сработают лучше.

А де ла Фуэнте знает всех игроков, они все через него прошли. Такую Испанию в 2018 году мы, наверное, не обыграли бы. Они намного быстрее выходят из защиты, переходные фазы намного оперативнее работают, фланги очень быстрые. Та Испания была более академичная, более горизонтальная, поэтому мы успевали их закрывать», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале обыграла Англию со счётом 2:1. Испания в четвёртый раз выиграла Евро.