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Александр Мостовой: если «Зенит» сохранит свой состав, однозначно вновь станет чемпионом

Александр Мостовой: если «Зенит» сохранит свой состав, однозначно вновь станет чемпионом
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Бывший атакующий полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой порассуждал о шансах «Зенита» стать чемпионом по итогам нового сезона Российской Премьер-Лиги, который начнётся 20 июля.

«Зенит» и так был силён, но сейчас он стал силён вдвойне. Меня наводит на такую мысль игра на Суперкубок — там мы увидели класс «Зенита». Если «Зенит» сохранит свой состав, однозначно вновь станет чемпионом. Но нужно посмотреть первые три тура, чтобы понять, кто в каком состоянии. К тому же до конца трансферного окна ещё долго. Если уйдут Вендел и Клаудиньо, то ситуация будет другой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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