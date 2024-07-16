Артур Галоян: могу представить, что в будущем «Акрон» поднимется до уровня «Краснодара»

Атакующий полузащитник «Акрона» Артур Галоян высказался относительно сравнения тольяттинского клуба с «Краснодаром».

«Параллели в любом случае можно проводить, так как это два частных проекта. Оба клуба молодые и быстро вышли в Премьер-Лигу. А в плане работы сложно сказать — не знаю, как Галицкий работает, не взаимодействовал с ним.

Может ли «Акрон» дорасти до клуба статуса «Краснодара»? Всё зависит от владельцев клуба, от их амбиций. А так, могу представить, что в будущем клуб поднимется до такого уровня», — приводит слова Галояна «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги «Акрон» набрал 59 очков и занял третье место. В переходных матчах за возможность выступать в Российской Премьер-Лиге тольяттинский клуб обыграл «Урал» с общим счётом 3:2. 20 июля в игре 1-го тура чемпионата России «Акрон» встретится с московским «Локомотивом».

В минувшем сезоне РПЛ «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков.

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