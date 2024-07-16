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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в египетский «Аль-Ахли»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в египетский «Аль-Ахли»
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон, который провёл прошлый сезон в аренде во французском «Клермоне», может перейти в египетский «Аль-Ахли». Об этом сообщает египетское интернет-издание King Foot.

По информации источника, «Аль-Ахли» вступил в переговоры по нападающему.

Игрок перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 8 млн. В прошлом сезоне Николсон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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