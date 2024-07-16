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Федерация футбола Франции подала жалобу в ФИФА из-за расистской песни игроков Аргентины

Федерация футбола Франции подала жалобу в ФИФА из-за расистской песни игроков Аргентины
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Федерация футбола Франции (FFF) отреагировала на расистскую песню, которую игроки сборной Аргентины пропели после своей победы в матче финала Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Напомним, в отрывке из прямого эфира в социальной сети полузащитника команды Энцо Фернандеса аргентинцы поют: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию:

«Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло самым решительным образом осуждает неприемлемые расистские и дискриминационные высказывания, которые были сделаны в адрес игроков сборной Франции в песне, которую исполнили игроки и болельщики сборной Аргентины и которая транслировалась в социальных сетях после победы в Кубке Америки.

Столкнувшись с серьёзностью этих шокирующих высказываний, противоречащих спортивным ценностям и правам человека, президент FFF решил напрямую обратиться к своему аргентинскому коллеге и ФИФА, а также подать жалобу в суд за оскорбительные высказывания расового и дискриминационного характера», — сказано в заявлении на официальном сайте FFF.

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