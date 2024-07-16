Черчесов: Саутгейта зря критикуют. Он вышел во второй финал подряд

Известный отечественный специалист Станислав Черчесов прокомментировал критику в адрес тренера Гарета Саутгейта за время его работы в сборной Англии. Сегодня, 16 июля, было объявлено об уходе Саутгейта с поста тренера национальной команды.

— Англию критиковали за неяркий стиль игры, многие пинали Саутгейта. Как вы к нему относитесь?

— Как к тренеру, который два раза подряд вышел в финал чемпионата Европы. Случайностей же не бывает. Три года назад в финале они сыграли лучше, чуть иначе. В этот раз был чуть другой состав, а тренер зависит от игроков. Плюс, как мне кажется, лидеры подошли к турниру несвежими. Саутгейт их готовил к каждой игре, перестраивал какие-то вещи. Футбол — это спорт. А спорт — это результат. За артистизм ничего не дают. Хотя, конечно, я и мои коллеги стараемся, чтобы игра была зрелищная. Но бывают обстоятельства. Зря Саутгейта критикуют.

— Вам не кажется, что давление на Англию похоже на то, которое было на вас перед домашним турниром?

— Немного. Мы тогда готовились два года, были в поиске. А когда ты ищешь, просчёты будут. Это нам помогло. В итоге мы подошли к турниру в оптимальном состоянии. Саутгейт уже уже восемь лет в сборной, у него всё набито. Он давал результат. И у него, и у Дешама в этом году чуть-чуть не сошлось. У Дидье Мбаппе нос сломал, Гризманн в неоптимальной форме приехал. Но оба тренера делали максимум, чтобы при их состоянии пройти как можно дальше, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.