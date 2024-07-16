Александр Мостовой: кто-то хорошо покушает на трансфере Илича в «Зенит»

Бывший атакующий полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном переходе хавбека «Торино» Ивана Илича в «Зенит». Ранее появлялась информация, что сине-бело-голубые могут заплатить за игрока € 25 млн.

«С точки зрения уровня Илич — хороший футболист, но сумма за его трансфер — ненормально для нашего чемпионата. Это не нападающий, не Халк, который забьёт 20 мячей, а полузащитник в центр поля. Кто-то хорошо покушает на этой сделке», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.

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