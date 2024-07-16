Агент Кассьерры отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спортинга»

Агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Спортинга».

«Матео очень счастлив в «Зените». Я не знаю, откуда взялась эта информация, но, если какой-либо клуб захочет его купить, он должен позвонить мне или «Зениту». На данный момент я не получил никаких предложений от других клубов», — приводит слова Петропулоса «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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