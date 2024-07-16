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Новости спорта 16 июля: Саутгейт сборная Англии Евро-2024, Овечкин Вашингтон НХЛ топ-100, Зенит Спартак трансферы РПЛ

Саутгейт ушёл из сборной Англии, Овечкин — в топе спортсменов XXI века. Главное к вечеру
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Сборная Англии осталась без Гарета Саутгейта, Александр Овечкин попал в топ-100 спортсменов XXI века, а «Зенит» близок к согласованию перехода полузащитника сборной Сербии Илича. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 июля.

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