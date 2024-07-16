«Локомотив» представил первый комплект формы на новый сезон

Московский «Локомотив» представил первый комплект своей новой формы на сезон-2024/2025.

«Первый комплект сезона-2024/2025 — красный с белой вертикальной полосой. Символизируя пар от паровоза, он напоминает о первых победах и традициях. А зелёные элементы возвращают к истокам и вдохновляют на будущее», — говорится в заявлении клуба.

Фото: Телеграм-канал московского «Локомотива».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Локомотив» начнёт матчем с «Акроном», который является новичком турнира. Игра пройдёт 20 июля в 15:00 мск.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).