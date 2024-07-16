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«Локомотив» представил первый комплект формы на новый сезон

«Локомотив» представил первый комплект формы на новый сезон
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Московский «Локомотив» представил первый комплект своей новой формы на сезон-2024/2025.

«Первый комплект сезона-2024/2025 — красный с белой вертикальной полосой. Символизируя пар от паровоза, он напоминает о первых победах и традициях. А зелёные элементы возвращают к истокам и вдохновляют на будущее», — говорится в заявлении клуба.

Фото: Телеграм-канал московского «Локомотива».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Локомотив» начнёт матчем с «Акроном», который является новичком турнира. Игра пройдёт 20 июля в 15:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

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