Лахиялов: не хотелось бы, чтобы такие команды, как Англия, становились чемпионами

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов поделился мнением о финале Евро-2024, в котором сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1.

«Это, конечно, хорошо, что сборная Испании выиграла чемпионат Европы. Вполне заслуженно выиграла. Сборная Англии показывала на протяжении турнира игру прагматичную и скучную – не хотелось бы, чтобы такие команды становились чемпионами и примерами для других команд.

Что удивительно, последние несколько лет «Манчестер Сити» во главе с Пепом Гвардиолой демонстрирует абсолютно другой футбол. Три игрока «Манчестер Сити» выходят в стартовом составе сборной Англии. Кроме того, есть Райс и Сака из «Арсенала», Кейн из «Баварии», Беллингем из «Реала». Вместе с ними легко можно играть в современный футбол, близкий к тому, который пропагандирует Гвардиола в «Манчестер Сити». Но Саутгейт пошёл по другому пути. Сразу видно, что он англичанин, прагматичный», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Игра проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 по московскому времени.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.

Материалы по теме Эксклюзив Станислав Черчесов сравнил сборную Испании на Евро-2024 с Испанией на ЧМ-2018

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: