«Добро пожаловать домой». Анчелотти опубликовал пост с приветствием Мбаппе в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обратился к нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе.

«Добро пожаловать в лучший клуб мира. Добро пожаловать домой, Килиан. Вперёд «Реал» Мадрид», — говорится в сообщении Анчелотти в одной из социальных сетей.

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошла торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале», в ходе которой игрок подписал контракт, а также дал свою первую пресс-конференцию в качестве футболиста «Королевского клуба».

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

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