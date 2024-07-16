Спортивный портал «Чемпионат» провёл финальный день чемпионата Европы по футболу в самом центре Москвы.

Вот и подошло к концу самое масштабное спортивное событие этого года – чемпионат Европы по футболу. В финальном матче встречались сборные Англии и Испании. Спортивный портал «Чемпионат» отметил финальный день Евро-2024 в ГУМе в «BetBoom Доме Динамо». Все желающие насладились приветственными напитками и закусками, послушали экспертное мнение спортивных обозревателей в предматчевой студии, приняли участие в футбольном квизе, пообщались с друзьями и познакомились с новыми людьми, а также посмотрели финал чемпионата Европы по футболу.

Футбольный вечер запомнился не только торжественной частью, но и ярким футбольным матчем. Англия и Испания подарили болельщикам захватывающий финал, в котором интрига сохранялась до последней минуты. В упорной борьбе со счётом 2:1 победу одержала Испания.

«Чемпионат» встретил финал Евро-2024 на Красной площади:

«Понравилось количество людей, которое пришло посмотреть на финал. Особенно забавно было наблюдать за бедолагами, которые в абсолютном меньшинстве болели за Англию. Жалко их! А так – посмотреть финал в такой атмосфере всегда приятно», – корреспондент спортивного портала «Чемпионат» Андрей Панков.

Спортивный блогер и игрок Медийной футбольной лиги Виктор Блатов: «Было приятно провести футбольный вечер в центре Москвы и поговорить о Евро-2024. Очень понравилась атмосфера мероприятия, всё было красиво и эстетично».

«Вечер получился очень эмоциональным и интересным, и даже «автобус» сборной Англии не смог его испортить! Было здорово в такой большой компании, в центре Москвы с видом на Красную площадь посмотреть финал Евро-2024», – главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.