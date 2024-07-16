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Станислав Черчесов назвал лучшего игрока прошедшего чемпионата Европы

Станислав Черчесов назвал лучшего игрока прошедшего чемпионата Европы
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Отечественный специалист Станислав Черчесов назвал испанского полузащитника Родри лучшим игроком Евро-2024.

«Надо отметить Родри. Он создавал баланс, руководил игрой. Но, если честно, совсем яркого игрока не было. Можно назвать и Крооса, и Ямаля, и так далее. Но надо выбирать из команды-победителя. Поэтому Родри», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Родри признан лучшим футболистом Евро-2024 по версии УЕФА.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале обыграла Англию со счётом 2:1. Испания в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.

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