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Сёмин: надо искать пути, которые позволят российскому футболу приблизиться к испанскому

Сёмин: надо искать пути, которые позволят российскому футболу приблизиться к испанскому
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин ответил на вопрос, рад ли он, что Испания, демонстрирующая красивый футбол, выиграла чемпионат Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Титул выиграла Испания, а не сборная России. Чего мне радоваться? Можно смотреть и наслаждаться Испанией. И искать пути, которые позволили бы российскому футболу к ним приблизиться. Меня удивило высокое качество технического исполнения. В тактике придумать что-то новое сложно. Испанцы на высочайшем уровне владеют мячом, обладают техникой передач и техникой обводки. Конечно, в этом испанцы превзошли всех. Но на Евро были и другие достойные команды, которые сильно выступили. Это и Германия, и Англия, и Франция. Я увидел мощные игры, полные стадионы. Это самое главное», — приводит слова Сёмина Metaratings.

В финале Евро-2024 сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.

Сетка плей-офф Евро-2024
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