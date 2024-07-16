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«ПСЖ» опубликовал фото Матвея Сафонова во время тренировки

«ПСЖ» опубликовал фото Матвея Сафонова во время тренировки
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Пресс-служба «ПСЖ» в соцсети Х (ранее Twitter) поделилась фотографией российского вратаря Матвея Сафонова во время тренировки парижского клуба.

Фото: ФК «ПСЖ»

Публикация с фотографией Сафонова была сопровождена эмодзи с подписью «Новичок», а также эмодзи машущей руки.

Кроме того, «ПСЖ» представил видео с тренировки Сафонова и других футболистов команды:

YouTube-канал «ПСЖ».

Видео знакомства Сафонова с защитником «ПСЖ» Норди Мукиэле.

YouTube-канал «ПСЖ».

О переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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