«ПСЖ» опубликовал фото Матвея Сафонова во время тренировки

Пресс-служба «ПСЖ» в соцсети Х (ранее Twitter) поделилась фотографией российского вратаря Матвея Сафонова во время тренировки парижского клуба.
Фото: ФК «ПСЖ»
Публикация с фотографией Сафонова была сопровождена эмодзи с подписью «Новичок», а также эмодзи машущей руки.
Кроме того, «ПСЖ» представил видео с тренировки Сафонова и других футболистов команды:
YouTube-канал «ПСЖ».
Видео знакомства Сафонова с защитником «ПСЖ» Норди Мукиэле.
YouTube-канал «ПСЖ».
О переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
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