Роман Березовский: хотелось бы, чтобы Сперцян уехал в Европу. Но пока не складывается

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский выразил надежду, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян перейдёт в европейский клуб.

— Не забудут ли потом Сперцяна в Европе, если он не уедет сейчас?

— Вряд ли его забудут. Но хотелось бы, чтобы он как можно раньше уехал. Однако пока не складывается. Здесь важны интересы краснодарского клуба, сам Эдик принимает решение. Жаль, что пока не складывается. Не думаю, что, если он уедет через год, это будет поздно, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Накануне, 14 июля, в Москве состоялся первый Летний кубок бизнеса с участием легенд сборной России. Роман Березовский выступил наставником одной из команд на турнире, который проводился при поддержке благотворительного фонда NTS Foundation.

24-летний воспитанник клубной академии «Краснодара» Сперцян в прошедшем сезоне провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и семь результативных передач.