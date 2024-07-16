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В «Бешикташе» рассказали о трудностях в переговорах с «Зенитом» по Фернандешу

В «Бешикташе» рассказали о трудностях в переговорах с «Зенитом» по Фернандешу
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Вице-президент «Бешикташа» Хусейн Юсель рассказал о трудностях, возникших в переговорах с санкт-петербургским «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника Жедсона Фернандеша.

«Зенит» интересовался Жедсоном Фернандешем. Он также сделал своё предложение. Но потом мы почувствовали неприятный шлейф из-за вмешательства некоторых агентов. То же самое чувствовали и в «Зените». Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Юселя Her Gün Beşiktaş со ссылкой на Radyospor.

Ранее появлялась информация, что сине-бело-голубые согласовали переход Жедсона с «Бешикташем». Сообщалось, что полузащитник договорился «Зенитом» о пятилетнем контракте, по которому Фернандеш будет зарабатывать € 3 млн за сезон.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл за турецкий «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

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