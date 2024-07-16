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Александр Гацкан: мне понравился чемпионат Европы, в финале поддерживал Англию

Александр Гацкан: мне понравился чемпионат Европы, в финале поддерживал Англию
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Бывший полузащитник сборной Молдавии и ряда российских команд Александр Гацкан поделился мнением о минувшем чемпионате Европы — 2024.

«Мне понравился чемпионат Европы. Было интересно, много хороших игр. С удовольствием смотрел, особенно за Испанией и Германией. Это лучшие команды Евро по игре.

Был ближе к Германии, а в финале поддерживал Англию. Там классные игроки: Фоден, Беллингем. Плюс моему сыну тоже нравится Англия. Согласен, что матчи Англии были скучными. Но у каждого тренера свои принципы. Работа Саутгейта получилась хорошей, он два раза выходил в финал. До этого такое случалось не часто. С Испанией было тяжело, но если бы дотерпели или выиграли по пенальти, то тут победителей уже не судят», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
Сетка плей-офф Евро-2024
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