Александр Гацкан: мне понравился чемпионат Европы, в финале поддерживал Англию

Бывший полузащитник сборной Молдавии и ряда российских команд Александр Гацкан поделился мнением о минувшем чемпионате Европы — 2024.

«Мне понравился чемпионат Европы. Было интересно, много хороших игр. С удовольствием смотрел, особенно за Испанией и Германией. Это лучшие команды Евро по игре.

Был ближе к Германии, а в финале поддерживал Англию. Там классные игроки: Фоден, Беллингем. Плюс моему сыну тоже нравится Англия. Согласен, что матчи Англии были скучными. Но у каждого тренера свои принципы. Работа Саутгейта получилась хорошей, он два раза выходил в финал. До этого такое случалось не часто. С Испанией было тяжело, но если бы дотерпели или выиграли по пенальти, то тут победителей уже не судят», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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