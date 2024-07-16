Евсеев: не надо надевать на Ямаля корону, он ещё в начале пути

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев поделился мнением о перспективах крайнего нападающего сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля.

— На Ламина Ямаля пока рано надевать футбольную корону?

— Конечно, не надо ничего на него надевать. Он ещё в начале пути, теперь ему должны помогать становиться взрослее партнёры по сборной и клубу. Перед ним теперь стоят самые высокие задачи, – приводит слова Евсеева Metaratings.

Ямаль принял участие в семи матчах чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. 17-летний футболист получил награду лучшему молодому игроку турнира.

В минувшем клубном сезоне вингер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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