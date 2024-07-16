БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евсеев: не надо надевать на Ямаля корону, он ещё в начале пути

Евсеев: не надо надевать на Ямаля корону, он ещё в начале пути
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев поделился мнением о перспективах крайнего нападающего сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля.

— На Ламина Ямаля пока рано надевать футбольную корону?
— Конечно, не надо ничего на него надевать. Он ещё в начале пути, теперь ему должны помогать становиться взрослее партнёры по сборной и клубу. Перед ним теперь стоят самые высокие задачи, – приводит слова Евсеева Metaratings.

Ямаль принял участие в семи матчах чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. 17-летний футболист получил награду лучшему молодому игроку турнира.

В минувшем клубном сезоне вингер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Непомнящий — о Ямале: мы увидели рождение вундеркинда, я поражён и восхищён

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android