Гацкан: новички «Зенита» были лидерами в своих клубах, но один в поле не воин

Бывший полузащитник сборной Молдавии и ряда российских команд Александр Гацкан оценил состояние «Зенита» после прихода в клуб новичков. «Зенит» этим летом пополнили голкипер Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков, Сергей Волков и нападающий Максим Глушенков.

«Прошлый год показал, что с «Зенитом» можно конкурировать даже при более скромном составе. Но всё равно по уровню, качеству «Зенит» на голову выше остальных. Будет тяжело. У команды два равных состава, будет ротация. Чемпионат длинный, и им может помочь более сбалансированный состав.

Новички «Зенита» были одними из лидеров в своих клубах, но везде ребята ещё есть. Один в поле не воин. Например, «Краснодар», я считаю, больше потерял от ухода Сафонова, чем Волкова. Вратарь — половина команды, его уверенность передаётся всем», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.