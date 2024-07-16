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«Балтика» объявила о переходе защитника «Ростова» Терентьева

«Балтика» объявила о переходе защитника «Ростова» Терентьева
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«Балтика» объявила о переходе защитника «Ростова» Дениса Терентьева.

«Футбольный клуб «Балтика» подписал трудовое соглашение с защитником Денисом Терентьевым.

Трудовое соглашение заключено сроком до 30 июня 2025-го с возможностью продления ещё на один год.

Мы приветствуем Дениса в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — сообщает пресс-служба калининградского клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 31-летний Денис Терентьев провёл за «Ростов» 14 матчей. Также на его счету девять игр и один гол в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

«Балтика» начала сезон-2024/2025 в Первой лиге. В первом матче сезоне калининградцы не смогли обыграть «Родину» (0:0).

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