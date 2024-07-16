«Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать порядок оплаты трансфера Клаудиньо — Globo

«Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать порядок расчётов по возможной сделке, касающейся перехода полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Об этом сообщает Globo. Ранее была информация, что «Зенит» отказался от переговоров по трансферу полузащитника.

По информации источника, клубы не пришли к соглашению относительно формы оплаты. «Зенит» согласен на рассрочку, но в меньшем объёме, чем было предложено «Фламенго». На данный момент переговоры не возобновлены, но сообщается, что «Зенит» окончательно не вышел из них.

Сообщалось, что санкт-петербургский клуб предложил футболисту новый контракт со значительным увеличением зарплаты, однако Клаудиньо дал понять, что хочет играть за «Фламенго».

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами.