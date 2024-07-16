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Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту» — TuttoAtalanta

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал согласие на переход в «Атланта Юнайтед» из МЛС. Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, американский клуб приобретёт 28-летнего футболиста за € 11 млн. Клубы готовятся завершить трансфер в ближайшее время.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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