Гацкан: думал, что Глушенков уедет в Европу уже этим летом

Бывший полузащитник сборной Молдавии и ряда российских команд Александр Гацкан высказался о переходе 24-летнего нападающего Максима Глушенкова в «Зенит» из московского «Локомотива», который состоялся нынешним летом.

«Думал, что Глушенков уедет в Европу уже этим летом. По качеству он провёл очень хороший сезон, но выбрал «Зенит». Может, через год-два будет шансик. Думаю, что из уехать из «Зенита» их больше. Если он весь сезон будет показывать игру, как в Суперкубке, реально уехать. Максим в хорошем возрасте — и не молодой, и не старый. Как раз для переезда в европейский чемпионат», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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