Винисиус отреагировал на презентацию Мбаппе в качестве игрока «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал представление нападающего Килиана Мбаппе в качества игрока «сливочных», которое состоялось сегодня, 16 июля.
«Один, два, три… Вперёд, Мадрид!!!!», — написал Винисиус в соцсети Х (ранее Twitter), отреагировав на фотографию французского нападающего с футболкой «Реала».
Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.
«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: