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Хаби Алонсо отстранил Азмуна от тренировок с «Байером» — Bild

Хаби Алонсо отстранил Азмуна от тренировок с «Байером» — Bild
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо принял решение отстранить нападающего Сердара Азмуна от работы с командой по причине того, что футболист пропустил первую тренировку «фармацевтов», не предупредив об этом, сообщает Bild.

По информации источника, Азмун рассказал, что пропустил тренировку из-за плохого самочувствия, однако сообщил об этом уже после окончания занятия. Подчёркивается, что Алонсо принял решение отстранить нападающего также из-за его плохой физической формы. Азмун будет тренироваться по индивидуальной программе.

29-летний нападающий может быть продан нынешним летом. Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересована «Севилья». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Азмун выступал в составе «Ромы» на правах аренды.

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