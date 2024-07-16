БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французские игроки «Челси» недовольны Энцо, который спел расистскую песню — Хоукинс

Французские игроки «Челси» недовольны Энцо, который спел расистскую песню — Хоукинс
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты «Челси», особенно французы, крайне возмущены поведением опорного полузащитника «синих» Энцо Фернандеса, который после победы сборной Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0) начал прямой эфир в социальной сети, где вместе с партнёрами по национальной команде спел оскорбительную песню по отношению к игрокам сборной Франции. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в указанном отрывке из прямого эфира в социальной сети полузащитника аргентинцы поют: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Ранее пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF) заявила, что её президент Филипп Диалло недоволен поведением футболистов сборной Аргентины и что FFF подаст соответствующую жалобу в ФИФА.

Материалы по теме
Федерация футбола Франции подала жалобу в ФИФА из-за расистской песни игроков Аргентины

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android