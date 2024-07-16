Гацкан: если у Сафонова получится в «ПСЖ», специалисты повернутся в сторону России

Бывший полузащитник сборной Молдавии и ряда российских команд Александр Гацкан прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Я порадовался за Сафонова. Для него и для России это шаг вперёд. «ПСЖ» всегда в Лиге чемпионов, борется за титулы. Если у него получится, это повернёт всех специалистов в сторону России и «Краснодара» в частности. Больше ребят начнут уезжать. В Европе футбол намного интенсивный и динамичный — надо играть там», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

О переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.