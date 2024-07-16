Стало известно, почему «Фламенго» не спешит удовлетворить условия «Зенита» по Клаудиньо

«Фламенго» не форсирует ход переговоров с «Зенитом» по переходу бразильского полузащитника Клаудиньо из-за иных финансовых приоритетов клуба. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, у бразильского клуба всё ещё есть надежда на то, что переговоры с «Вест Хэмом» о переходе полузащитника Лукаса Пакета будут успешными. В дополнение к этому «Фламенго» готовится к крупным инвестициям в покупку земли под стадион.

Ранее появилась информация, что «Зенит» отказался от переговоров по трансферу полузащитника Клаудиньо с бразильским «Фламенго». В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.