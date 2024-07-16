Мората подтвердил свой переход в «Милан»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората ответил на вопрос о своём переходе в «Милан».

«Три недели назад я говорил, что выиграть трофей с «Атлетико» — это моя мечта? Не хочу быть фальшивым и тем, кем не являюсь. Для меня выиграть трофей в футболке «Атлетико» — это в том числе и победа на Евро. Для меня это ценно, поскольку в момент победы я принадлежал именно этому клубу, а на моих щитках был нанесён герб «Атлетико». Это важно для меня.

Если говорить о переходе в «Милан», то мне ещё предстоит пройти медицинское обследование, но да, я перехожу туда», — приводит слова Мораты AS.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов выплатить отступные в контракте Мораты с «Атлетико», которые составляют € 13 млн.

В минувшем сезоне 31-летний футболист провёл за «Атлетико» 48 матчей, в которых отметился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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