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«Неприкрытый расизм». Игрок «Челси» Фофана отреагировал на оскорбительную песню Аргентины

«Неприкрытый расизм». Игрок «Челси» Фофана отреагировал на оскорбительную песню Аргентины
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Французский центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана прокомментировал отрывок из прямого эфира в социальной сети одноклубника и хавбека сборной Аргентины Энцо Фернандеса, который вместе с соотечественниками после победы «альбиселесте» в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0) спел оскорбительную песню в адрес игроков французской национальной команды.

«Футбол в 2024 году: неприкрытый расизм», — написал Фофана, сопроводив сообщение эмодзи человека, бьющего себя ладонью по лицу.

Напомним, в указанном отрывке из прямого эфира в социальной сети полузащитника аргентинцы поют: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Ранее пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF) заявила, что её президент Филипп Диалло недоволен поведением футболистов сборной Аргентины и что FFF подаст соответствующую жалобу в ФИФА.

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