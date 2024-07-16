Несколько игроков «Челси» отписались от Энцо в соцсетях после скандала с расистской песней

Французские защитники «Челси» Уэсли Фофана, Аксель Дисаси и Мало Гюсто отписались от одноклубника Энцо Фернандеса в известной социальной сети после того, как полузащитник вместе с партнёрами по сборной Аргентины спел оскорбительную песню по отношению к футболистам сборной Франции.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Ранее пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF) заявила, что её президент Филипп Диалло недоволен поведением футболистов сборной Аргентины и что FFF подаст соответствующую жалобу в ФИФА.

Материалы по теме Федерация футбола Франции подала жалобу в ФИФА из-за расистской песни игроков Аргентины

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию: