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Игрок «Спартака» Литвинов: согласен, что «Зенит» играет хорошо

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал игру «Зенита» в матче за Суперкубок России с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:2.

— Нет ощущения, что «Зенит» в чемпионате непобедим?

— То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, действующим победителем РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». «Спартак» финишировал на пятом месте.

В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.