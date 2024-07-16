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Игрок «Спартака» Литвинов: согласен, что «Зенит» играет хорошо

Игрок «Спартака» Литвинов: согласен, что «Зенит» играет хорошо
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал игру «Зенита» в матче за Суперкубок России с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

— Нет ощущения, что «Зенит» в чемпионате непобедим?
— То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, действующим победителем РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». «Спартак» финишировал на пятом месте.

В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

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